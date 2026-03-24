Mark Zuckerberg ha annunciato di lavorare alla creazione di un’intelligenza artificiale chiamata “Zuckbot” con l’obiettivo di sostituirsi alla guida di Meta. La decisione è stata comunicata in relazione alla possibilità che un’IA possa assumere ruoli di responsabilità simili a quelli umani, anche a livello di amministrazione aziendale. La notizia riguarda il progetto di sviluppare un sistema automatizzato per la gestione dell’azienda social.

«Se l’Ia può rimpiazzare gli impiegati, allora potrà farlo anche con gli amministratori delegati». Probabilmente sarà stato questo il pensiero di Mark Zuckerberg, fondatore di Meta e Facebook, che ha deciso di creare uno “Zuckbot” per farsi sostituire alla guida dell’azienda social. A quanto pare. l’imprenditore della Silicon Valley avrebbe iniziato a fare qualche test, impegnandosi persino in prima persona nella programmazione dell’intelligenza artificiale. Il suo scopo è quello di incrementare l’efficienza per lui e per tutta l’impresa. E magari non dovrà più occuparsi dei reclami e delle eventuali contestazioni sindacali, ci sarà l’intelligenza artificiale a sostituirlo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Zuckerberg vuole “auto-rimpiazzarsi”: sta costruendo un’intelligenza artificiale per gestire Meta al posto suo

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