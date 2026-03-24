In un’intervista, ex portiere e allenatore ha commentato i numerosi cambi di allenatore alla Juventus, affermando che dopo molte rotazioni diventa difficile mantenere una continuità e ottenere risultati stabili. Ha sottolineato come le frequenti modifiche alla guida tecnica possano complicare il percorso della squadra, senza avanzare considerazioni sulle motivazioni specifiche di tali cambiamenti.

Zoff in un’intervista si è soffermato sulla Juventus confermando come cambiare allenatore molte volte rende la strada ancora più difficile. Il calcio italiano attraversa cicli di gloria e fasi di transizione, e nessuno meglio di un’icona come Dino Zoff può analizzare queste dinamiche con il giusto distacco. Storico campione d’Europa e del mondo con la Nazionale italiana, oltre che ex commissario tecnico e colonna portante della Juventus ha recentemente rilasciato un’intervista ai microfoni di Soccermagazine. Durante il colloquio, l’ex portiere ha toccato i temi caldi dell’attualità sportiva, o ffrendo una visione lucida sulla situazione attuale del club bianconero, che dopo un decennio dominato da successi ininterrotti, si trova oggi a faticare per ritrovare la propria identità ai vertici della classifica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Zoff sulla Juve: «In genere dopo tanti cambiamenti si paga qualcosa. Non è semplice trovare una cosa»

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