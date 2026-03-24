Zhanna Rubakha e Oksana Kotlova le due donne uccise in strada a Napoli da un uomo ubriaco che correva in auto

Zhanna e Oksana, entrambe originarie di Leopoli, vivevano e lavoravano a Napoli da vent'anni. Sono state uccise da un uomo ubriaco che le ha travolte correndo in auto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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