A Cascina, in provincia di Pisa, è stata inaugurata una farmacia temporanea a Zambra. L’evento ha visto la partecipazione di numerose persone, dimostrando l’interesse della comunità locale e delle frazioni vicine per il nuovo servizio. La struttura, aperta in via provvisoria, sarà operativa nelle prossime settimane. La cerimonia ha coinvolto diversi cittadini e rappresentanti del territorio.

Cascina (PI), 24 marzo 2026 – Tantissime persone hanno partecipato all’inaugurazione della farmacia provvisoria a Zambra, a dimostrazione di quanto fosse atteso questo servizio non solo dal paese ma anche dalle frazioni limitrofe. “Oggi apriamo la farmacia provvisoria di 60 metri quadri, ma alle sue spalle c’è l’area che ospiterà quella definitiva che sarà di ben 300 metri quadri – ha detto il sindaco Michelangelo Betti –. È un impegno importante per l’amministrazione, soprattutto per Sogefarm, perché si arriva al quinto punto vendita delle farmacie comunali dopo averne rinnovati e ristrutturati due su quattro nel corso del mandato. Sono... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Zambra ha la “sua” farmacia: inaugurata la struttura provvisoria

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