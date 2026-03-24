Como, Juventus e Roma: tre squadre in tre punti, un solo posto utile per la qualificazione in Champions League. Tra i volti di copertina di queste ultime 8 partite, potrebbero esserci proprio Kenan Yildiz, Assane Diao e Robinio Vaz, tutti protagonisti nelle ultime uscite delle loro squadre. Il Como l’ha aspettato a lungo. Con pazienza e talvolta una punta di timore. Assane Diao è stato assente praticamente un anno a causa di una catena di infortuni. Ora che pare uscito dal tunnel, è un’arma micidiale in più per Fabregas nella corsa alla Champions. Traguardo che lui non vuole sentire nominare né pronunciare per non turbare la serenità di un gruppo di ragazzini che gioca in modo spensierato partita dopo partita, con l’unico obiettivo di imporre il proprio gioco e vincere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Yildiz, Vaz e Diao: i tre ragazzi terribili della corsa Champions

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