Saranno tre gli appuntamenti a Civitella per la stagione teatrale congiunta con Galeata. Al teatro comunale di viale Roma 19, venerdì 27 marzo alle 21,15 andrà in scena lo spettacolo ‘Work Classic’ con i divertenti, colorati e pirotecnici metalmeccanici della ‘ Premiata Metallurgica Vigano ’. "Si tratta di una insolita formazione nata a Faenza: un gruppo teatral-musicale composto da nove improbabili operai – commenta il curatore della rassegna Giancarlo Dini della DireFare – rigorosamente in tuta blu che danno vita ad uno spettacolo comico, una fusione tra ballate soul, satira sociale, e cultura romagnola, meglio definibile come etno-industrial-folk che negli anni ha creato un proprio stile di Teatro canzone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Work Classic’: quegli stravaganti operai

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