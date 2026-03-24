Disney+ ha ufficializzato il ritorno dello show Marvel dedicato alla storia di Simon Williams con star Yahya Abdul-Mateen II. Wonder Man, la nuova serie Marvel con star Yahya Abdul-Mateen II, ha ottenuto il rinnovo per la stagione 2 su Disney+. Lo show proseguirà quindi la storia di Simon Williams, il personaggio creato da Stan Lee e dagli artisti Don Heck e Jack Kirby negli anni '60. I ritorni in Wonder Man 2 La seconda stagione potrà contare nuovamente sul coinvolgimento dei co-creatori Destin Daniel Cretton e Andrew Guest, coinvolto anche come showrunner e produttore esecutivo. Nel cast di Wonder Man torneranno, ovviamente, Yahya Abdul-Mateen II e Ben Kingsley nei ruoli di Simon Williams e Trevor Slattery. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Wonder Man: la serie Marvel ottiene il rinnovo per la stagione 2

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