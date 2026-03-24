Wolfgang Fritz Haug uno che opera intellettualmente con maestria

Dal 1971, migliaia di persone hanno partecipato a un corso sul Capitale condotto da Wolfgang Fritz Haug, noto come WFH. La formazione si è svolta nel corso degli anni, attirando studenti interessati alla sua interpretazione e insegnamento del testo di Marx. Haug è riconosciuto per il suo approccio analitico e per la capacità di coinvolgere i partecipanti attraverso le sue lezioni.

RITRATTI Al filosofo marxista e curatore di lunga data della rivista "Das Argument" Wolfgang Fritz Haug per il suo novantesimo compleanno RITRATTI Al filosofo marxista e curatore di lunga data della rivista "Das Argument" Wolfgang Fritz Haug per il suo novantesimo compleanno Un attimo, meriti una spiegazione. Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4 €. Sono passati 55 anni e come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4 €, dona oggi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Wolfgang Fritz Haug, uno che opera intellettualmente con maestria Articoli correlati L'attimo afferrato in uno scatto che rende la natura opera d'arteA prima vista sembra un’immagine tratta da Il re leone, o da L’Era glaciale: la leonessa è in cima a una roccia e osserva, contrariata, l’intruso, un... Il prosciutto tagliato con maestria: arte e precisione nel gesto del tagliereA Sant’Elpidio a Mare, in provincia di Fermo, una tecnica antica si è trasformata in un gesto raffinato, quasi rituale: il taglio del prosciutto...