Wolfgang Fritz Haug uno che opera intellettualmente con maestria
Dal 1971, migliaia di persone hanno partecipato a un corso sul Capitale condotto da Wolfgang Fritz Haug, noto come WFH. La formazione si è svolta nel corso degli anni, attirando studenti interessati alla sua interpretazione e insegnamento del testo di Marx. Haug è riconosciuto per il suo approccio analitico e per la capacità di coinvolgere i partecipanti attraverso le sue lezioni.
RITRATTI Al filosofo marxista e curatore di lunga data della rivista "Das Argument" Wolfgang Fritz Haug per il suo novantesimo compleanno RITRATTI Al filosofo marxista e curatore di lunga data della rivista "Das Argument" Wolfgang Fritz Haug per il suo novantesimo compleanno Un attimo, meriti una spiegazione. Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4 €. Sono passati 55 anni e come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4 €, dona oggi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Articoli correlati
L'attimo afferrato in uno scatto che rende la natura opera d'arteA prima vista sembra un’immagine tratta da Il re leone, o da L’Era glaciale: la leonessa è in cima a una roccia e osserva, contrariata, l’intruso, un...
Il prosciutto tagliato con maestria: arte e precisione nel gesto del tagliereA Sant’Elpidio a Mare, in provincia di Fermo, una tecnica antica si è trasformata in un gesto raffinato, quasi rituale: il taglio del prosciutto...