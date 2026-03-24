Whoopi Goldberg a 70 anni rifiuta l’amore

A 70 anni, l’attrice ha dichiarato di aver rinunciato alle relazioni amorose stabili, preferendo mantenere uno stile di vita libero e indipendente. Dopo aver vissuto tre matrimoni che si sono conclusi senza conflitti, ha scelto di evitare convivenze e impegni duraturi, optando per incontri occasionali e autonomia come modalità di vivere il proprio tempo.

. Dopo tre matrimoni finiti senza drammi, l’attrice racconta una vita sentimentale libera, senza convivenze né obblighi, scegliendo relazioni occasionali e autonomia totale come nuova forma di felicità. A settant’anni, Whoopi Goldberg continua a distinguersi per il suo approccio diretto e anticonvenzionale alla vita. Durante una puntata di The View, programma di cui è volto storico, ha condiviso un pensiero personale che ha rapidamente attirato l’attenzione internazionale. Una frase che accende il dibattito. Con tono leggero ma deciso, ha dichiarato: «Dopo tre divorzi, sto bene da sola». Una presa di posizione chiara, che racconta una fase della sua vita in cui le relazioni non seguono più schemi rigidi, ma nascono e si sviluppano senza vincoli. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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