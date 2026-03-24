In una conferenza stampa, il giocatore francese ha commentato i criteri per l’assegnazione del premio di MVP, affermando di ritenersi il candidato più idoneo. Ha spiegato che, secondo la sua opinione, ci sono almeno tre motivi per cui dovrebbe vincerlo, senza fornire ulteriori dettagli o deduzioni. La discussione si è concentrata sui parametri considerati per riconoscere il miglior giocatore della stagione.

"Perché sei tu l'mvp". Il candidato presenti il suo caso. E Wembanyama l'ha fatto. Nella conferenza stampa dopo la vittoria dei suoi Spurs contro Miami, il francese ha parlato della corsa per il premio di miglior giocatore della stagione. "Ci ho riflettuto", ha detto. "Penso il dibattito sia aperto. Giusto che sia così, anche se ritengo di essere in testa alla corsa. Sto cercando di fare in modo che, a fine stagione, questo dibattito sia risolto". Poi, parlando di quali dovrebbero essere i criteri, gli è stato chiesto da The Athletic di argomentare in tre punti. Primo: la difesa. "È il 50% del gioco ed è sottovalutata, finora, nella corsa all'mvp," ha detto Wembanyama. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Wembanyama: "Mvp? Dovrei vincerlo io. Almeno per questi tre motivi"

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