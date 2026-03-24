Il fine settimana delle Palme si presenta con condizioni meteorologiche instabili sull’Italia, caratterizzato da pioggia e neve in diverse regioni. L’ondata di aria artica, iniziata durante la settimana, continua a influenzare il clima con temperature inferiori alla media stagionale e nuove perturbazioni che interessano il territorio. Le previsioni indicano un prolungamento di questa situazione atmosferica anche nel weekend.

Roma - L’ondata artica non si esaurisce con la settimana ma lascia strascichi nel fine settimana, con nuove perturbazioni e temperature ancora sotto la media stagionale. Il Weekend delle Palme sarà ancora influenzato dagli effetti dell’irruzione di aria artica che ha interessato l’Italia nei giorni precedenti. Il vortice ciclonico, ormai posizionato sull’area dell’Egeo, continuerà a convogliare correnti fredde e instabili verso il Sud e parte del medio Adriatico, mantenendo condizioni di variabilità e temperature inferiori alla norma. Nel corso della Domenica delle Palme, il sistema depressionario tenderà ad allontanarsi, ma una nuova perturbazione atlantica, associata a un impulso di aria polare groenlandese, attraverserà l’Europa occidentale, con possibili effetti marginali anche sulle regioni del Nord Italia. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Weekend delle Palme tra freddo e instabilità: neve e pioggia sull’Italia

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