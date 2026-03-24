Il 31 marzo 2026, dalle 16:00 alle 17:30, si svolgerà online un webinar gratuito dedicato ai diritti degli animali e all'educazione civica, con un focus sull'inquadramento normativo, le basi teoriche e gli strumenti didattici. L'evento, organizzato da Orizzonte Scuola in collaborazione con la LAV, vedrà come relatore Giacomo Bottinelli, responsabile dell’Ufficio A Scuola con LAV. La partecipazione sarà possibile attraverso la piattaforma di formazione di Orizzonte Scuola.

Martedì 31 marzo 2026 Ore 16:00 – 17:30 Online e gratuito Webinar organizzato da Orizzonte Scuola in collaborazione con LAV – Lega Anti Vivisezione Relatore: Giacomo Bottinelli – Responsabile Ufficio A Scuola con LAV La diretta sarà visibile dalla piattaforma di formazione di Orizzonte Scuola. I diritti degli animali sono sempre più al centro del dibattito pubblico. Con la riforma. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Contenuti utili per approfondire Webinar gratuito

Discussioni sull' argomento Webinar gratuito Diritti degli animali ed educazione civica: inquadramento normativo, basi teoriche e strumenti didattici. In collaborazione con LAV; DigComp: certifica le tue competenze digitali. Le nostre proposte a un prezzo speciale; Retail media e comunicazione digitale in-store: webinar gratuito di Technoretail; Adolescenza tra paure e sogni: webinar gratuito per genitori promosso dal Comune.

Turni infiniti e reperibilità senza sosta: quali diritti per i professionisti sanitari? Ecco il Webinar gratuitoReperibilità continua, carichi di lavoro insostenibili, riposi ridotti al minimo: per molti operatori sanitari questa è la quotidianità. Ma quali sono i limiti previsti dalla legge? E come farli ... quotidianosanita.it

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