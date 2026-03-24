WarPigs campanello d’allarme | pochi gol e sconfitta netta a Civitavecchia

La Securfox Forlì ha perso 4-1 in trasferta contro gli Snipers Civitavecchia al PalaMercuri, in una partita senza reti per la squadra ospite. La sconfitta rappresenta un risultato netto per i forlivese, che non sono riusciti a segnare durante l’incontro. La gara si è conclusa con il punteggio di 4-1 per gli avversari.

Un risultato che incide poco sulla classifica dei romagnoli, già certi dell’accesso ai playoff, ma che rappresenta invece un’importante boccata d’ossigeno per i laziali in chiave salvezza Una trasferta senza acuti per la Securfox Forlì, che esce sconfitta dal PalaMercuri con il punteggio di 4-1 contro gli Snipers Civitavecchia. Un risultato che incide poco sulla classifica dei romagnoli, già certi dell’accesso ai playoff, ma che rappresenta invece un’importante boccata d’ossigeno per i laziali in chiave salvezza. In casa WarPigs, però, il match accende più di un campanello d’allarme, soprattutto per un attacco apparso poco incisivo. Il primo tempo scorre all’insegna dell’equilibrio e della prudenza. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Articoli correlati Campanello d'allarme o no? Indian Wells, cos'è successo ad AlcarazL’inizio di stagione di Carlos Alcaraz, con le vittorie all’Australia Open e Doha, avevano fatto credere che la versione 2026 dello spagnolo fosse... Gli Obama sulle uccisioni dell’ICE: «È un campanello d’allarme per tutti»Continuano le proteste dopo l’uccisione di Alex Pretti e Renee Good in Minnesota.