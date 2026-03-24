Vuelle Pesaro - Fortitudo è scontro al vertice | dove vederla in tv

Vuelle Pesaro e Fortitudo si affrontano in una partita valida per la vetta della classifica. L’incontro si svolgerà in una data ancora da definire e sarà trasmesso in diretta televisiva. La sfida coinvolge due società con una lunga storia e tifoserie appassionate. Sono in palio punti fondamentali per la posizione nel campionato.

Bologna, 24 marzo 2026 - Tradizione, storicità, rivalità tra le due tifoserie e le due realtà, ma anche punti pesantissimi per la classifica. Basta questo per dire quello che è Pesaro -Fortitudo, confronto che, mercoledì sera alle 20.30 vede l’una di fronte all’altra prima e seconda della classifica di serie A2. In una Vitrifrigo Arena che va verso il record stagionale di presenze, quota 8mila superata grazie anche agli 820 tifosi, tanti erano i biglietti concessi, provenienti da Bologna, marchigiani e biancoblù daranno vita ad un confronto fondamentale per le sorti della stagione di entrambe. Si parte dal +2 e dal vantaggio (+7) dell’andata a favore di Pesaro che però non è al meglio della condizione vista indisponibilità e recuperi dell’ultimo momento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vuelle Pesaro - Fortitudo, è scontro al vertice: dove vederla in tv Articoli correlati Leggi anche: Vuelle, un Brindisi alla tenacia. Pesaro s’aggiudica un duello infinito, ora è al vertice sempre più in solitaria Vuelle, la sfida è quella di rimanere al verticeLa seconda giornata di ritorno del campionato di A2 avrà un anticipo significativo questa sera (ore 21 in diretta su Rai Sport), con la sfida d’alta... Contenuti utili per approfondire Vuelle Pesaro Temi più discussi: Info biglietti tifoseria ospite #PesaroFortitudo; La Vuelle affonda anche Mestre: senza pivot è vittoria schiacciante. E adesso sotto con la Fortitudo; Serie A2 Old Wild West 2025/26 – Quattro gli anticipi di oggi; Vuelle, trattativa per Omic: il 33enne centro della nazionale slovena piace alla società per rafforzarsi sul settore dei lunghi. Leka vota Vuelle: «Mercoledì alla Vitrifrigo Arena contro la Fortitudo sarà una serata bellissima»PESARO - Il coach della Victoria Libertas Pesaro Spiro Leka presenta la gara della 32^ giornata di Serie A2 Old Wild West ... msn.com Spiro Leka: «VL Pesaro-Fortitudo Bologna è uno spot per la pallacanestro italiana»Il coach della Victoria Libertas Pesaro Spiro Leka presenta la gara della 32^ giornata di Serie A2 Old Wild West che vedrà i biancorossi impegnati sul ... pianetabasket.com Vuelle Pesaro, ipotesi playoff promozione: l’8 maggio rischio “trasloco” per Arena occupata x.com Il presidente della Vuelle Pesaro è intervenuto nel nostro Prepartita parlando in modo chiaro della possibilità di promozione "Non ci nascondiamo dietro un dito" Segui tutta la nostra programmazione in diretta sul nostro canale YouTube - facebook.com facebook