Voto di scambio appello della Dda al Riesame su Pietro Diodato ex consigliere regionale di destra in Campania

Un ex consigliere regionale di destra in Campania è stato coinvolto in un procedimento giudiziario riguardante accuse di voto di scambio politico-mafioso e turbativa d’asta. La Dda ha presentato un appello al tribunale del Riesame per contestare le decisioni precedenti, riferendosi a un caso che riguarda una casa pignorata a Pianura. La vicenda si inserisce in un’ampia inchiesta sulla corruzione e le infiltrazioni mafiose nel territorio.

A Diodato contestati voto di scambio politico-mafioso e turbativa d'asta per una casa pignorata a Pianura. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Voto di scambio, appello al Riesame della Dda per ex consigliere regionaleTempo di lettura: 2 minutiFigura anche l’ex consigliere regionale della Campania Pietro Diodato, 66 anni, tra le 31 persone per le quali la Direzione... Voto di scambio, consigliere regionale e sindaco indagati nel CasertanoL’episodio riguardante il consigliere regionale della Campania Zannini (per il quale, sempre la procura di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto... Aggiornamenti e notizie su Voto di scambio appello della Dda al... Temi più discussi: Soldi e favori ai boss in cambio di voti, confermata la condanna a 10 anni per l'ex deputato Salvatore Ferrigno; Mondello, non fu corruzione elettorale: Cancellata la croce della mia vita; Mafia e voto di scambio, confermata la condanna per l'ex deputato Salvatore Ferrigno; Voto di scambio politico mafioso, i giudici di Palermo confermano la condanna a 10 anni per Ferrigno. Voto di scambio, assolta in appello l’ex parlamentare e sindaca di Lavagna MondelloIn primo grado era stata condannata a 8 mesi. Assolto anche l’ex vicesindaco Luigi Barbieri ... ilsecoloxix.it Voto di scambio, assolta ex sindaca di Lavagna Gabriella Mondello. Pm sconfittiL’ex parlamentare e per 24 anni rieletta sindaca di Lavagna Gabriella Mondello (difesa dagli avvocati Mario Scopesi e Andrea Vernazza) oggi è stata assolta in appello perché il fatto non sussiste. E ... ligurianotizie.it La Stampa. . Inutile andare da Fedez, inutile impedire il voto ai fuorisede. […] Il No ha trionfato comunque al referendum e dai dati emerge un’Italia tutta da studiare, capace di sorprendere e spiazzare sondaggisti ed esperti. […] Determinante il ruolo esercitato - facebook.com facebook Il sociologo: “Un voto di opinione, lontano dai partiti, che ha mobilitato società civile e giovani” x.com