voto da rispettare il dialogo non si fermi

"Il voto è il meccanismo più democratico che c’è e va sempre rispettato. Oggi dobbiamo sicuramente prendere atto della decisione degli italiani". Mirko Mecacci, avvocato, è stato uno dei principali animatori dei Comitati del Sì. "Per quanto mi riguarda – afferma – restano valide le ragioni che avevano portato a una riforma di cui si parla da decenni, senza che si riesca mai a entrare nel vivo. Registro solo un dato: la proposta di legge sulle separazione delle carriere, depositata dall’Unione delle camere penali, non è mai nemmeno approdata in commissione.". Quali sono state le ragioni che hanno portato a un risultato così netto? "È difficile da valutare a caldo – risponde Mecacci – così come capire se la politicizzazione è stata determinante oppure no. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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