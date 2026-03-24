È stata annunciata la pubblicazione della collana di libri per bambini intitolata

Al momento è uscito il primo dei sei libri che compongono la collana, ognuno dei quali propone due storie. Finita una, il volume si capovolge e dall'altra parte si trova la seconda. Da qui il nome della collana, "Voltalibro". I diritti d'autore di Adriana, Gilda e Arianna saranno interamente devoluti alla Fondazione Doctor Ambrosoli Memorial Hospital Kalongo-Ets, che sostiene l'ospedale e la scuola di ostetricia di Kalongo, in Nord Uganda. Adriana Lafranconi, prima di esordire nella narrativa con Il paese sul lago. Cento e un personaggi in scena, Marcianum Press, 2024, dalla fine degli anni '70 al 2020 ha sempre scritto di saggistica: articoli su riviste specialistiche, saggi di didattica e metodologia, e ancora di organizzazione scolastica. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - "Voltalibro": le storie per bambini di Adriana, Gilda e Arianna hanno finalità benefiche

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