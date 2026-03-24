Durante un'intervista, un artista ha raccontato di aver tentato di tenere una foca in una vasca d'hotel, poi costretto a scambiarla con due pinguini. In un'altra scena, ha descritto l'orgasmo paragonandolo a quello che si avverte nelle conchiglie. In un dialogo successivo, ha chiesto a un altro artista quando ha iniziato a bere, ricevendo come risposta di parlare più forte perché non sentiva.

“Ti faccio una domanda semplice”. “Ok ma parla forte perché non ti sento”. “Quando hai cominciato a bere te lo ricordi?”. “No”. “Eravamo a Vallombrosa e tu hai cominciato a bere e fumare lì. Ero ubriaca anche io, e per farti riprendere dalla sbornia ti ho infilato in una vasca congelata che a momenti muori “. “Però non sono morto”. Basterebbe questo scambio di battute per sintetizzare il rapporto unico, fatto di genialità e affetto sincero, tra Ornella Vanoni e Gino Paoli. Nel giorno in cui la musica italiana piange la scomparsa del cantautore genovese all’età di 91 anni, il ricordo corre inevitabilmente all’intervista doppia andata in onda il 29 ottobre 2023 nel salotto televisivo di Fabio Fazio a “ Che tempo che fa “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Volevo tenere una foca nella vasca dell’hotel, fui costretto a scambiarla con due pinguini. L’orgasmo? È… come quella che c’è nelle conchiglie”: l’esilarante botta e risposta tra Gino Paoli e Ornella Vanoni

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