volano della memoria taurianova rinnova il suo impegno

Volano della memoria, la città rinnova il suo impegno civile trasformando il ricordo delle vittime innocenti delle mafie in responsabilità condivisa.. Taurianova torna a farsi luogo di memoria viva e di responsabilità collettiva nella Giornata dedicata alle vittime innocenti delle mafie. Un appuntamento che non è mai soltanto commemorazione, ma un gesto civile che attraversa generazioni, scuole, istituzioni, associazioni, e che ogni anno restituisce alla città la consapevolezza del proprio cammino. Una città che cammina insieme. Il corteo degli studenti, partito da Piazza Macrì, ha aperto una mattinata intensa, culminata nella Villa Comunale “Antonino Fava”, spazio simbolico che porta il nome di un servitore dello Stato ucciso dalla criminalità organizzata. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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