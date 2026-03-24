Viveva in un container trasformato in monolocale ora Samuele avrà uno dei 25 alloggi di Casa Seneca

Milano, 24 marzo 2026 – Venticinque appartamenti ricavati all’interno di un caseggiato di ringhiera all’angolo tra via Scanini e via Capri, nel quartiere Baggio. Qui saranno accolti anziani soli, mamme con bambini, donne e uomini che si trovano in difficoltà economica perché hanno perso il lavoro o per eventi imprevisti, donne e uomini senza casa perché sfrattati per morosità incolpevole. Ad acquistare il caseggiato e a ristrutturarlo a nuovo, ad arredarne gli appartamenti, ad assegnarli e gestirli sono stati Fondazione Progetto Arca e Associazione Seneca, grazie alle aziende e agli enti che hanno sostenuto questo progetto di housing sociale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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