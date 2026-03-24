Nordio: “Non mi dimetto. Ora i giudici limiteranno l’iniziativa politica e parlamentare, a partire dai migranti” “Non la considero una sconfitta personale – spiega – era una riforma in cui credevo e in cui penso di aver messo tutto l’impegno possibile. Ero certo che avremmo vinto. Mi inchino al popolo sovrano. Ma non penso a dimettermi. Ho ancora molte cose da fare, anche se alcune riforme si fermeranno”. Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio, in un’intervista al Corriere della Sera dopo la vittoria del no al referendum sulla riforma della giustizia. “Penso ci sia stata una difficoltà di comunicazione – aggiunge – su un tema complesso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Vittoria del No al referendum, Nordio: “Non mi dimetto. Ora le toghe limiteranno iniziative politiche, a partire dai migranti”. Schlein: “C’è maggioranza alternativa a Meloni”

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