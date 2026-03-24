Vittoria al referendum l' associazione UmbriaLeft | Il centrosinistra accolga comitati civici e associazioni

Dopo il referendum, l'associazione culturale UmbriaLeft ha espresso soddisfazione per il risultato, sottolineando che il voto ha mostrato un chiaro

"Il popolo, in Umbria e nel resto del Paese, ha detto chiaramente 'Giù le mani dalla Costituzione', dando ragione ai Comitati per il NO che hanno fatto di tutto per difenderla in occasione del referendum del 22 e 23 marzo": è questo il pensiero dell'associazione culturale Umbrialeft che ha aderito ai comitati contro la riforma della Giustizia del Governo Meloni. "Tanti giovani sono andati a votare, e il 61% di loro ha risposto NO, mentre fra gli over 55 a prevalere è il SÌ, con poco più del 50%. Ma la vittoria del NO è netta: 17 regioni si esprimono contro la riforma Meloni-Nordio. Solo Lombardia, Veneto e Trentino dicono SÌ. In Toscana, Liguria ed Emilia-Romagna, là dove l’affluenza alle urne sfiora il 70%, il NO vince con oltre 15 punti di scarto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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