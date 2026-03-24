vitamine proteine patatine poesia del cibo a rima baciata

Sei sicuro di mangiare bene? Lo sai che abbiamo bisogno di una dieta completa e sana? Ogni giorno è necessario assumere vitamine, carboidrati, proteine, acqua, grassi, fibre alimentari e sali minerali. Se questi mancano possono causare gravi malattie o difetti di crescita come debolezza muscolare, rachitismo, scorbuto, anemia e danni agli occhi. La dieta completa può essere rappresentata come una piramide alla cui base c’è l’acqua. Sapete che il nostro corpo avrebbe bisogno di ben due litri di acqua al giorno? È molto importante per il nostro corpo perché regola la temperatura corporea, elimina le tossine, trasporta l’ossigeno e i nutrienti alle cellule, protegge gli organi e lubrifica le articolazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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