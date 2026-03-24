Tempo di lettura: 2 minuti Non ha mai scomodato la politica durante la sua campagna elettorale a favore del sì, e non lo fa nemmeno quando lo raggiungiamo telefonicamente per un commento a caldo sul voto al Referendum sulla Giustizia, il cui risultato è stato chiarissimo: l’ Italia ha scelto per no, bocciando la riforma. “Bisogna accettare la sconfitta, siamo in democrazia. Sin dall’inizio ho sempre saputo fosse difficile attuare una Riforma in Italia, paese che si è sempre mostrato refrattario ai cambiamenti storici, confermando spesso l’ essere conservatore di molti italiani” analizza i dati, Giuseppe Visone, il pm della Dda di Napoli, che pur facendo capo all’ ufficio di Nicola Gratteri, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, si è sempre coraggiosamente dichiarato a favore della Riforma. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Visone, il PM per il sì: “L’ Italia conservatrice non è pronta al cambiamento”

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Lo spiega alla Dire Giuseppe Visone, sostituito procuratore della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, che sostiene le ragioni del sì al referendum confermativo del 22 e 23 marzo. #referendum x.com