Visita guidata al Museo della Ginnastica Triestina mercoledì 25 marzo

In occasione del Dantedì, la giornata nazionale dedicata all'autore della Divina Commedia, il Museo della Fondazione Ginnastica Triestina (SGT) propone una visita guidata dedicata ai rapporti tra Dante e Trieste, con particolare riferimento alle associazioni sportive ottocentesche che lo scelsero quale modello e riferimento artistico. Il curatore del Museo sarà a disposizione per visite guidate e spiegazioni mercoledì 25 marzo, dalle ore 17 alle 19; nell'occasione sarà possibile vedere alcuni reperti e curiosità dall'archivio dove compare la figura di Dante. Diplomi, medaglie, targhe. Un 'Ghibellin fuggiasco' in salsa triestina. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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