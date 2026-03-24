“ (Con valore verso le stelle, motto dell’Aeronautica militare). La Madonna di Loreto protettrice degli aviatori, proclamata il 24 marzo 1920. Fa nella pace dei nostri voli, il volo più alto”. Foto scattata a Loreto da Alessandra Caliandro di Copertino. LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli scatti che vorrete inviarci con una semplice e-mail all'indirizzo [email protected]. Vi invitiamo pertanto a dare sfogo al vostro estro fotografico e a firmare per LeccePrima la "Foto del giorno". Ma sono gradite anche due righe di commento, se siete d'accordo: dove è stata scattata la fotografia, per esempio, quando e perché. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Virtute Siderum Tenus - Italian Air Force tribute