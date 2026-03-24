Pisa, 24 marzo 2026 – Due casi di violenze in famiglia. Altrettante le misure cautelari di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa dalla polizia nell’ambito di due indagini in materia di violenza. Sono state adottate dopo rapidi accertamenti dalla sezione specializzata nel contrasto alla violenza di genere della squadra mobile, coordinata dai magistrati del gruppo specializzato della procura di Pisa. Il primo caso riguarda un professionista, da poco trasferitosi in provincia, che è stato allontanato dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli: dal 2001 avrebbe sottoposto la moglie e i figli (di cui uno disabile) a “una grave situazione di vessazioni fisiche e verbali, arrivando, in una occasione, a colpire con forza la moglie al volto da causarle danni permanenti all’occhio”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Violenze in famiglia: “Picchia la figlia”. Mestoli e mazze tra le mura di casa

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