violenza sessuale a lecce su bambina di 8 anni arrestati madre e finto ginecologo dopo la denuncia del padre

A Lecce, una bambina di 8 anni è stata vittima di violenze sessuali. Dopo la denuncia del padre, sono stati arrestati una donna e un uomo che si spacciava per ginecologo. L’indagine ha portato all’arresto delle due persone coinvolte, mentre la bambina è stata affidata alle cure delle autorità competenti. La procura ha avviato le indagini per fare chiarezza sui fatti.

Una donna di 53 anni e un uomo di 71 anni sono stati arrestati con l’accusa di violenza sessuale ai danni di una bambina. I fatti sono accaduti in provincia di Lecce tra agosto 2024 e agosto 2025. La vittima, una bimba di 8 anni, è la figlia della donna arrestata. A quanto pare il 71enne, fingendosi ginecologo, avrebbe promesso alla 53enne guarigioni “miracolose” con cure alternative. Lecce, bambina di 8 anni violentata L’indagine è stata coordinata dalla Procura di Lecce e condotta dai carabinieri della stazione di Taviano. Per i due arrestati l’accusa è di violenza sessuale aggravata e produzione e detenzione di materiale pedopornografico. Le misure cautelari sono state eseguite con l’ausilio dei carabinieri delle stazioni di Taurisano, Supersano e dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Casarano. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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