Vigili altre 4 morti sospette Negata la causa di servizio per i rischi legati al cancro I figli | Non ci arrendiamo

Arezzo, 24 marzo 2026 – “La prima causa di servizio, quella per Marraghini, era stata rifiutata poco prima che noi ci recassimo a La Spezia per presentare la documentazione alla Commissione medica ospedaliera. Non ci aspettavamo niente di diverso per noi”. Matteo Ralli, figlio di Antonio Ralli, uno dei tre vigili del fuoco morti di glioblastoma di IV grado, racconta la vicenda che ha travolto la sua famiglia. Con Maurizio Ponti e Mario Marraghini, Antonio ha condiviso un destino tragico e improvviso, e la battaglia per il riconoscimento della causa di servizio si è rivelata più complessa di quanto si potesse immaginare. Matteo non nasconde il disappunto: “La Commissione ha riconosciuto l’insistenza degli studi internazionali sulla cancerogenicità delle sostanze a cui i vigili sono esposti, ma ha negato il nesso causale diretto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale per regolare il traffico facebook

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