VIDEO | Mugello 18 caprioli catturati nell’autodromo e liberati in aree appenniniche

Si aggiravano nell'area che ospita la pista dell'autodromo del Mungello. Diciotto caprioli vagavano pericolosamente nelle zone circostanti al circuito e per questo era stata disposta un'operazione di cattura. Un intervento, eseguito nel comune di Scarperia e San Piero, concluso con successo, che ha permesso la liberazione in sicurezza degli ungulati nelle aree demaniali appenniniche intorno al circuito. “La Regione ha già effettuato operazioni di prevenzione di questo tipo in vari contesti - commenta il presidente della Regione Eugenio Giani - e questo significa che è possibile gestire in modo sostenibile e con un lavoro di squadra il problema della presenza di ungulati nei nostri territori, che si presenta con sempre maggiore frequenza. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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