viareggio al cardiopalma il real si chiude a ricci

In Eccellenza è stata una domenica di grandi vittorie esterne per le “nostre“ due squadre: il Viareggio ha espugnato 2-1 Livorno contro la Pro Sorgenti regalandosi 3 punti insperati al cardiopalma (al 93’ stava perdendo 1-0. e anche il pari sarebbe andato stretto ai labronici); il Real Forte Querceta ha fatto il blitz a Larciano contro la Real Cerretese senza subire gol. Qui Viareggio. Qualcuno ha già paragonato Lorenzo Fiale ad uno di quei generali che sarebbe tanto andato a genio a Napoleone. In effetti la “fortuna“, che comunque "aiuta gli audaci", ieri l’altro è stata dalla parte delle zebre con i due gol ribalta-partita arrivati al 94’ con Danovaro e poi al 96’ col subentrato Pegollo nel minuto ulteriormente supplementare del recupero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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