Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-03-2026 ore 20 | 25

Alle ore 20:25 del 24 marzo 2026, il servizio di Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e nel Lazio. La comunicazione è stata trasmessa dalla redazione di Astral Infomobilità, che ha fornito le ultime informazioni sul traffico e le condizioni stradali in tempo reale.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura via Primo sull'incidente avvenuto in precedenza code ora e smaltimento tra via Ruggero Celano il bivio per la Statale Flaminia in entrambi i sensi di marcia ci sposiamo sul raccordo anulare per traffico intenso in carreggiata interna code tra l'uscita e Cassia Veientana e Salaria in esterna fuori a tratti tra Laurentina e la diramazione Roma Sud in chiusura i cantieri ricordiamo che sulla A1 Roma Napoli per lavori di risanamento della situazione tra il km 593 ed il km 589 a partire dalle 22 di questa sera... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-03-2026 ore 20:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 20:25Astral infomobilità mobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare in carreggiata esterna con le Veline la Roma Fiumicino e... Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio subito un incidente sulla Roma nord... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 13:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 09:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 17:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 11:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-03-2026 ore 19:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con L'incidente è ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali della Region ... online-news.it #Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com ROMA | Xylella, incontro positivo tra Regione e Confagricoltura Lazio: «Stop agli allarmismi e impegno per tutelare le produzioni» - facebook.com facebook