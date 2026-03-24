Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-03-2026 ore 19 | 40

Alle 19:40 del 24 marzo 2026, la rete di viabilità nella zona di Roma e del Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità. La redazione ha diffuso un comunicato per fornire informazioni sulla mobilità locale, senza indicare eventuali criticità o interventi specifici. La comunicazione si rivolge agli utenti della strada, offrendo segnali e aggiornamenti sulla situazione del traffico.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con L'incidente è avvenuto sulla Tiberina ancora code tra via Ruggero Celano è il bivio per la Statale Flaminia in entrambi i sensi di marcia perché sono dunque le ripercussioni di traffico e i disagi anche sulla Flaminia con auto in coda a partire dalle raccordo anulare è proprio sulla raccordo anulare in carreggiata interna risolto l'incidente avvenuto in precedenza o deore smaltimento tra le uscite Cassia Veientana diramazione Roma nord più avanti per il traffico intenso Si procede a rilento tra la diramazione Roma... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-03-2026 ore 19:40 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 19:40Astral infomobilità servizio della regione Lazio iniziamo ad andare a controllare in carreggiata esterna code a tratti dalla Roma è Roma sud e mentre... Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 19:40Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare code a tratti per... Aggiornamenti e notizie su Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 13:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 09:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 17:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 11:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-03-2026 ore 18:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ancora disagi per incidente avvenuto ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali della Region ... online-news.it #Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com ROMA | Xylella, incontro positivo tra Regione e Confagricoltura Lazio: «Stop agli allarmismi e impegno per tutelare le produzioni» - facebook.com facebook