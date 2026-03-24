Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-03-2026 ore 19 | 10

Alle ore 19:10 del 24 marzo 2026, Astral ha diffuso le ultime aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La comunicazione, trasmessa dalla redazione di Astral infomobilità, fornisce informazioni sullo stato del traffico e eventuali disagi presenti nella regione in quel momento.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura via Tiburtina qui a causa di un incidente si sta in coda tra via Ruggero Celano il bivio per la Statale Flaminia in entrambi i sensi di marcia ripercussioni di traffico e disagi anche sulla Flaminia con code a partire dal raccordo anulare ci spostiamo su quest'ultimo ancora code per l'incidente avvenuto in precedenza in carreggiata interna tra l'uscita e Cassia Veientana e Nomentana che avanti code a tratti tra Laurentina e la via del Mare in esterna code a tratti tra il bivio per la Roma Fiumicino e la diramazione... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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