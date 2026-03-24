Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-03-2026 ore 18 | 10

Il servizio di Astral infomobilità ha fornito aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio alle 18:10 del 24 marzo 2026. La comunicazione riguarda le condizioni del traffico e eventuali disagi lungo le principali arterie della zona. La redazione invita gli utenti a consultare le informazioni per pianificare gli spostamenti.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con un incidente sul Raccordo Anulare in carreggiata interna al km 25 che provoca code tra le uscite diramazione Roma nord Nomentana Più avanti si sta in coda per il traffico intenso tra la Tiburtina e la Prenestina mentre in carreggiata esterna rimosso l'incidente avvenuto in precedenza code residue tra le uscite Roma Fiumicino e diramazione Roma Sud più avanti code a tratti tra il bivio per la Roma Teramo e la Nomentana ci spostiamo sul tratto della Roma Teramo per il traffico intenso Si procede a rilento tra.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-03-2026 ore 18:10 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 18:10Astral infomobilità mobilità un servizio della regione Lazio iniziamo ad andare a controllare in carreggiata esterna code a tratti dalla Roma è Roma... Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2026 ore 18:10Astral infomobilità nuovamente e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio in uscita troviamo incolonnamenti... Contenuti e approfondimenti su Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 13:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 09:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 17:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 11:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-03-2026 ore 16:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare in ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali della Region ... online-news.it #Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com ROMA | Xylella, incontro positivo tra Regione e Confagricoltura Lazio: «Stop agli allarmismi e impegno per tutelare le produzioni» - facebook.com facebook