Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-03-2026 ore 17 | 25

Il servizio di Astral infomobilità fornisce aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. L'ultimo bollettino, datato 24 marzo 2026 alle ore 17:25, riporta le condizioni del traffico e eventuali interventi in corso. La comunicazione viene trasmessa dalla redazione di Astral infomobilità per informare gli utenti sulla situazione attuale delle strade e delle reti di trasporto.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in carreggiata interna per il traffico intenso rallentamenti tra Boccea Selva Candida Più avanti si sta in coda tra le uscite Cassia Veientana e Flaminia e poi code a tratti tra la diramazione Roma nord della Prenestina in carreggiata esterna code tra il bivio per la Roma Fiumicino e la Pontina più avanti per un incidente si sta in coda tra le uscite Laurentina e diramazione Roma Sud che spostiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo sempre per traffico Si procede a rilento raccordo anulare. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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