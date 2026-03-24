Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-03-2026 ore 13 | 25

Alle 13:25 del 24 marzo 2026, Astral infomobilità ha pubblicato un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La comunicazione riguarda un servizio fornito dalla regione, che fornisce informazioni sullo stato delle strade e sulle eventuali criticità presenti nel territorio. L'aggiornamento si riferisce a dati rilevati e condivisi dalla rete di monitoraggio regionale.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico normalizzato sulle carreggiate Grande Raccordo Anulare sulle maggiori consolari in entrata verso la città da segnalare solo sulla Roma Teramo incidente che sta creando Disagi con Code in direzione della capitale all'altezza di Castel Madama è tutto Grazie per l'attenzione da Marco si ruppe la sarà più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage.googleapis.compublic-rdnautomationastral20260324file93295036-9c16-41e1-994a-5c148a1328e9viabilita.mp3. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-03-2026 ore 13:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 13:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio incidenti in A1 sulla direttrice... Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-03-2026 ore 13:25Astral infomobilità di nuovo Bentrovati col informazione con il traffico in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 13:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 09:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 17:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 11:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio subito un incidente sulla Roma nord che ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali della Region ... online-news.it #Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com ROMA | Xylella, incontro positivo tra Regione e Confagricoltura Lazio: «Stop agli allarmismi e impegno per tutelare le produzioni» - facebook.com facebook