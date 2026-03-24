Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-03-2026 ore 11 | 25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ancora incolonnamenti a causa di un incidente sulla diramazione Roma nord tra le uscite Settebagni raccordo verso quest'ultimo con ripercussioni su via di Settebagni ancora incidente che crea disagi sulla via Pontina per chi Viaggia verso Roma da partire da Pomezia Nord sempre un sinistro crea code sul raccordo in interna tra Laurentina e la via del mare mentre in esterna si rallenta per traffico intenso tra la Nomentana e l'uscita con la centrale del latte infine un'auto in panne crea disagi per chi procede sulla via Flaminia all'altezza del raccordo in direzione del centro è tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e la sala A più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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