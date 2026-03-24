Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-03-2026 ore 09 | 10

Astral infomobilità ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio permangono lunghi incolonnamenti a causa di un incidente sulla diramazione Roma nord tra l'uscita Settebagni in direzione del raccordo sempre sul raccordo in esterna lunghi incolonnamenti per traffico intenso tra Prenestina e lo svincolo con la Roma Teramo in interna per frigo ci sono code tra la Nomentana e l'uscita a Centrale del Latte è sempre interno a cui dell'altezza della galleria a Pietra all'uscita EUR e Roma Fiumicino per rimaniamo sull'autostrada Roma Fiumicino Ci sono code a tratti a partire da raccordo è un incidente e crea. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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