Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-03-2026 ore 08 | 40

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio subito un incidente sulla Roma nord che crea Disagi con code tra l'uscita a Settebagni raccordo in direzione di quest'ultimo a causa di un'auto in panne sempre sul raccordo in carreggiata interna ci sono lunghe code tra la Nomentano il filo della centrale del latte è sempre interna traffico con code all'altezza della galleria Appia in esterna lunghi incolonnamenti per traffico intenso tra la Prenestina lo svincolo con la Roma Teramo riguarda le principali consolari code sulla via Flaminia tra il raccordo e via di Grottarossa verso... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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