Via San Mamante chiusa per una settimana | divieti e rimozioni per il rifacimento della strada

Da mercoledì 25 marzo, via San Mamante sarà chiusa al traffico per una settimana a causa di lavori di asfaltatura. Durante l’intervento, saranno in vigore divieti di sosta e si procederà alla rimozione di veicoli che ostacolano i lavori. La strada resterà chiusa fino al completamento delle operazioni, che si prevede avvenga entro la fine della settimana.

Il piano di manutenzione delle infrastrutture viarie prosegue con un nuovo intervento di asfaltatura che interesserà via San Mamante a partire dalla mattinata di mercoledì 25 marzo. I lavori riguarderanno il tratto tra il civico 126 e la località Montefortino, in corrispondenza del confine con il territorio comunale di Brisighella. Per consentire lo svolgimento del cantiere e garantire la sicurezza, dalle 7 di mercoledì 25 marzo fino alle 18 di mercoledì 1 aprile sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e l'interdizione totale al transito per tutti i veicoli a motore. Compatibilmente con lo stato dell'intervento verrà consentito a residenti e frontisti di raggiungere le proprie abitazioni o destinazioni. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Articoli correlati Strada chiusa per due settimane: partono i lavori di rifacimento del tratto alluvionatoA partire da lunedì 16 marzo, il Comune di Bagnacavallo darà il via all'inizio dei lavori di ripristino del manto stradale di via Aguta per un tratto...