Via Gallenga incendio negli studi medici sopra il supermercato

Nella giornata di oggi, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Gallenga per un incendio che ha coinvolto gli studi medici e gli uffici situati sopra un supermercato Coop. L'intervento è iniziato nel pomeriggio e al momento sono in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'edificio. Non sono stati segnalati feriti.

L'allarme è stato lanciato nel pomeriggio di oggi quando del fumo nero è iniziato ad uscire da un ufficio al piano superiore della struttura È in corso un intervento dei Vigili del Fuoco iniziato nel pomeriggio di oggi in via Gallenga: si registra un incendio che ha interessato i locali adibiti a uffici e studi medici situati al di sopra del punto vendita Coop. Secondo le prime informazioni, le fiamme si sarebbero sviluppate all’interno di uno studio sanitario per cause ancora non conosciute. I Vigili del Fuoco hanno fatto sapere che l’incendio è attualmente sotto controllo e circoscritto, e quindi prossimo a essere domato anche per quanto riguarda i piccoli focolai. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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