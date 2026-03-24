Via Fiorentina lavori avanti | confronto con le imprese e ipotesi sostegni

L’Amministrazione ha avviato un confronto con le imprese locali riguardo ai lavori in corso in via Fiorentina. Durante l’incontro sono state discusse le problematiche che le attività commerciali affrontano a causa dei lavori e sono state avanzate ipotesi di sostegno per le attività colpite. La discussione si è concentrata sulle modalità di gestione del cantiere e sulle possibili soluzioni per ridurre i disagi.

Confronto tra Amministrazione e categorie economiche sul cantiere di via Fiorentina e sulle difficoltà delle attività della zona. Confermato il cronoprogramma: riapertura dopo Pasqua, collegamento su via Golgi entro aprile e “ribaltamento” del cantiere entro l’estate, senza variazioni sui tempi finali. Il vicesindaco Lucia Tanti e l’assessore Alessandro Casi sottolineano la necessità di misure di sostegno per le imprese colpite: “Serve una valutazione strutturata dell’impatto economico e strumenti adeguati per tutelare il tessuto locale”. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica - Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina. 🔗 Leggi su Lortica.it

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Quello che sta accadendo in via Fiorentina, ad Arezzo, è un esempio di cattiva amministrazione. Chi ha responsabilità di governo sa che un cronoprogramma non è un pezzo di carta su cui fare scaricabarile: è un patto con i cittadini. Siamo consapevoli ch - facebook.com facebook

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