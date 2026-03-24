Vesperies a Capodimonte padre Enzo Fortunato riflette sulla comunicazione che unisce

Torna il fascino delle “Vesperies”, le antiche lezioni pomeridiane delle università medievali, riproposte oggi come spazio di confronto tra Chiesa e società contemporanea. Mercoledì 25 marzo 2026, dalle 17.00 alle 18.30, la sede di Capodimonte della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale ospiterà il quarto appuntamento del ciclo promosso dalla Sezione San Tommaso d’Aquino. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’ISSR Donnaregina, Azione Cattolica e la Pastorale Universitaria dell’Arcidiocesi di Napoli. Il senso delle “Vesperies”. Il progetto si propone come momento di alta divulgazione e confronto, affidato a esperti di rilievo nazionale chiamati a riflettere su temi di attualità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

Leone XIV sopprime il comitato per la Giornata dei bambini guidato da padre Enzo FortunatoIl Pontefice Leone XIV ha disposto la soppressione del comitato promotore della Giornata dei bambini, precedentemente guidato da padre Enzo Fortunato.

Vlahovic Barcellona, sirene spagnole già per gennaio! Contatti avviati con la Juventus, che ora riflette sulla possibile cessione! Ultimissimedi Redazione JuventusNews24Vlahovic Barcellona, i blaugrana cercano l’erede di Lewandowski.

Tutto quello che riguarda Enzo Fortunato

Argomenti discussi: COMUNICARE CON IL CUORE: la grammatica del bene.

Padre Enzo Fortunato alla Facoltà Teologica di Napoli: quarto incontro di VesperiesL'essenza delle antiche Vesperies medievali, riprende vita a Napoli, grazie alla Sezione San Tommaso d’Aquino della Pontificia Facoltà ... ilmattino.it

Vesperies – Padre Enzo Fortunato alla Facoltà Teologica di CapodimonteRiprende l’antico fascino delle Vesperies medievali la Sezione San Tommaso d’Aquino della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale ... napolivillage.com