Vertenza Luisa Via Roma Giovedì sarà sciopero

Per la crisi di Luisa Via Roma "si va verso il concordato liquidatorio ". Così in una nota la Rsa e la Filcams Cgil Firenze che hanno annunciato lo stato di agitazione dei lavoratori mentre viene proclamato "lo sciopero per le ultime 4 ore dell’orario di lavoro di giovedì 26 marzo con presidio dalle 15.30 di fronte allo storico negozio" dell’azienda in via Roma a Firenze, a due passi da piazza Duomo. "Apprendere che la volontà di Luisa Via Roma è quella di una discontinuità attraverso una ristrutturazione aziendale, ci lascia senza parole – il commento di Rsa e Filcams Cgil in una nota –. Ancor più sicuramente lo saranno" tutti i lavoratori che "nonostante il contratto di solidarietà in essere, erano fiduciosi che una soluzione industriale prevalesse. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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