Dopo la partita contro il Torino di Roberto D'Aversa, match vinto 3-2 grazie ai gol di Pavlovic, Rabiot e Fofana, Massimiliano Allegri ha voluto dare alcuni giorni di riposo ai suoi ragazzi, anche in vista della sosta legata alle Nazionali, l'ultima prima della fine della stagione. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha voluto ricordare chi, a partire da domani, farà ritorno a Milanello per proseguire il lavoro al fianco del tecnico livornese. Massimiliano Allegri, in vista della grande sfida contro il Napoli di Antonio Conte, avrà a disposizione Terracciano, Pittarella, Torriani, Fofana, Ricci, Fullkrug, Gimenez e Nkunku, una lista corta ma molto interessante. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Verso Napoli, a Milanello pochi ma buoni: ecco con chi lavorerà Allegri

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