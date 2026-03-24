Vergini per l' eredità | tutto pronto per la nuova iniziativa culturale di Adorea

È stata annunciata una nuova iniziativa culturale dall’associazione Adorea, presieduta da Paola Nigro, intitolata “Vergini per l’eredità”. La proposta mira a coinvolgere il pubblico attraverso un progetto che si inserisce nel settore culturale. I dettagli riguardanti le modalità di svolgimento e le date di avvio non sono ancora stati comunicati. La presentazione ufficiale dell’iniziativa è prevista prossimamente.

La complessa tematica, attraverso puntuali interventi, sarà analizzata da importanti studiosi sul piano storico, letterario, paleografico, sociale “Vergini per l'eredità”: questa la nuova proposta culturale dell’associazione Adorea presieduta da Paola Nigro. Dalla più antica pergamena dell’VIII secolo, custodita presso l’Abbazia della Santissima Trinità di Cava de’ Tirreni, prende vita l'iniziativa sulla storia esemplare di Cuntruda, longobarda de Nuceria, in collaborazione con le più importanti Associazioni Salernitane, interessate alle tematiche femminili, come la FIDAPA (presidente Roberta D’Amato), l’Associazione Lucana “G. Fortunato” (presidente Dina Oliva), l’Archivio di Stato (Direttore Salvatore Amato), la Dante (presidente Pina Basile) e lo Yachting Club (presidente Diana De Bartolomeis). 🔗 Leggi su Salernotoday.it Articoli correlati Paralimpiadi, tutto sul Team Italia: “L’obiettivo non è solo vincere medaglie, ma lasciare un’eredità culturale”Le Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 sono alle porte: il 6 marzo a Verona la cerimonia d’apertura, poi una settimana di gare e spettacolo... Dall'ex Banca d'Italia a Polo culturale universitario, tutto pronto per l'inaugurazioneLunedì 19 gennaio, alle 9,30, l’Università di Messina inaugurerà il nuovo Polo Culturale UniMe di piazza Cavallotti, ospitato nello storico palazzo...