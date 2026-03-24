Vent’anni fa Caparezza uccideva se stesso in Habemus Capa

Il 24 marzo 2006, esattamente vent’anni fa, Caparezza pubblicava Habemus Capa, il suo terzo album in studio (o il quinto, volendo considerare i due realizzati con lo pseudonimo Mikimix ). Il disco seguiva Verità supposte, che conteneva al suo interno Fuori dal tunnel, il tormentone che aveva reso il rapper un fenomeno mainstream. Alcuni colleghi sarebbero stati ben contenti di crogiolarsi in vetta alle classifiche, strizzando l’occhio al pubblico generalista, ma lui no. Anzi. L’ Italia, d’altronde, lo aveva frainteso. Nonostante, infatti, l’intento di Fuori dal tunnel fosse criticare in modo sottile la società e il divertimento a tutti i costi, il mercato musicale lo aveva svuotato di ogni sfumatura satirica per ridurlo a un tormentone da discoteca. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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