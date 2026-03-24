Fermo, 24 marzo 2026 – Era stata una vera e propria esecuzione per vendicarsi di uno sgarbo subito al campetto di calcetto, una spedizione punitiva premeditata contro un ragazzo fermano di 16 anni colpevole di aver battibeccato con un coetaneo marocchino. Poi la barbara aggressione a calci, pugni e mosse di kickboxing, con la complicità di un giovane albanese chiamato appositamente, che aveva fatto finire la vittima dell’aggressione al pronto soccorso di Fermo in gravi condizioni. Due rinvii a giudizio. Per questo motivo il marocchino, 17 anni, e l’albanese, oggi 18enne, ma all’epoca dell’aggressione ancora non maggiorenne, sono stati rinviati a giudizio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vendetta a calcetto, massacrato un 16enne: in due a processo

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