Vedere con il cuore In Abruzzo il primo campetto di calcio a 5 per ipovedenti e non vedenti

di Emilia Filocamo Le coincidenze sono incroci di energia, passaggi che, un attimo di disattenzione potrebbe vanificare o addirittura annullare. Le coincidenze, per natura, arrivano all’improvviso e creano connessioni, ramificazioni, orizzonti nuovi. Con Giulia Cipriani la coincidenza è stata la lettura di un articolo in cui si raccontava un progetto straordinario, la realizzazione a Roccaraso del primo campetto di calcio a 5 per ipovedenti e non vedenti. Ho letto e riletto il testo, mi sono soffermata sul titolo, poi ancora sulle prime righe e poi ho desiderato subito entrare nella storia, nelle ragioni e nell’intuizione che hanno portato ad un progetto così prezioso. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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